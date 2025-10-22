Precios del oro siguen cayendo por firmeza del dólar y recogida de beneficios
Por Anmol Choubey y Sherin Elizabeth Varghese
22 oct (Reuters) - Los precios del oro extendían sus caídas el miércoles, tras sufrir en la víspera su mayor declive diario desde 2020, después de que una recuperación inicial dio paso a nuevas ventas con los inversores recogiendo beneficios y un dólar más fuerte añadiendo presión.
* A las 0941 GMT, el oro al contado bajaba un 1,4%, a 4067,31 dólares por onza, tocando un mínimo de casi dos semanas, después de subir a 4161,17 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre caían un 0,7%, a 4081,3 dólares.
* El índice dólar rondaba máximos de una semana, encareciendo los lingotes, tasados en el billete verde.
* El metal dorado perdió un 5,3% el martes, tras alcanzar un récord de 4381,21 dólares en la sesión anterior. Los precios han ganado un 54% en lo que va de año, apoyados por la inestabilidad geopolítica y económica, las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y las fuertes entradas de fondos cotizados.
* "Las fuertes ganancias que hemos visto en las últimas semanas significaban que, desde una perspectiva técnica, los precios del oro habían entrado en el territorio de sobrecompra y esto llevó a muchos operadores a cerrar posiciones con el fin de bloquear los beneficios", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.
* Desde el punto de vista técnico, el oro se apoya en la media móvil de 21 días de 4005 dólares.
* Los inversores están a la espera del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos, que se publicará el viernes y podría ofrecer pistas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal. El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a beneficiarse en entornos de tipos bajos.
* En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0,9%, a 48,28 dólares la onza, tras desplomarse un 7,1% el martes; el platino cedía un 0,1%, a 1549,53 dólares; y el paladio bajaba un 1%, a 1394,52 dólares.
(Reporte adicional de Polina Devitt; editado en español por Carlos Serrano)
