Precios del petróleo caen 3% tras comentarios de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 3% el jueves tras unas declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que la "matanza" en Irán "ha cesado" y atemperó la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

Hacia las 02H00 GMT, el barril de WTI estadounidense caía 3% a US$ 60,16 y el de Brent del mar del Norte perdía 2,87% a US$ 64,61.

Las cotizaciones de crudo habían subido recientemente por las tensiones en Irán, sacudido por un levantamiento popular violentamente reprimido, y las amenazas de Washington contra Teherán.

Pero el mercado se desplomó bruscamente desde el inicio de la apertura de las bolsas de Asia tras las declaraciones del miércoles del presidente estadounidense.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado".

"Y no hay planes de ejecuciones" de detenidos, añadió el gobernante.

Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".