Precios en Chile caen más de lo esperado en diciembre y cierran el año en 3,5%

SANTIAGO, 8 ene (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile bajaron un 0,2% en diciembre, más de lo esperado por el mercado, mientras que el año 2025 cerró con una inflación del 3,5%, informó el jueves el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Analistas consultados por Reuters y operadores encuestados por el Banco Central esperaban una caída de 0,1% de los precios del último mes del año.

El registro para los doce meses se aceleró levemente respecto a noviembre, desde un 3,4%, pero se mantuvo dentro del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

"Siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas", dijo el INE en un reporte.

Entre las caídas destacaron el vestuario y los alimentos, y entre las alzas, los restaurantes y el alojamiento.

El Banco Central chileno recortó en diciembre la tasa de interés al 4,5%, citando una reducción más rápida de la inflación a lo proyectado. El mercado apuesta a que la mantendrá en ese nivel en la próxima reunión de política monetaria de fines de enero.

(Reporte de Gabriel Araujo y Natalia Ramos. Editado por Javier López de Lérida)