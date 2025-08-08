Precios en Chile suben 0,9% en julio e inflación interanual llega a 4,3%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile subió 0,9% en julio, especialmente por el alza en vivienda y servicios básicos, con lo que la inflación en 12 meses llegó a 4,3%, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En un comunicado, el INE informó que 12 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC contribuyeron al alza en la variación mensual.

Las divisiones que más aportaron a la inflación fueron vivienda y servicios básicos, con 0,275 puntos porcentuales, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,192 puntos porcentuales.

El IPC de julio superó las estimaciones del mercado, que adelantaban una variación entre el 0,6% y el 0,8%.

Chile cerró 2024 con una inflación de 4,5%.

Para este 2025, el Banco Central estima que el IPC cierre en torno al 3,7%, cerca de su meta del 3%.