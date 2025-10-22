LA NACION

Precios industriales de Reino Unido suben un 3,4% en septiembre

Por Lynx Insight Service

* La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) de Reino Unido dijo que los precios de producción del país, en términos de precios de venta, subieron un 3,4% en septiembre en la comparativa con el mismo mes del año anterior, tras un aumento del 0,3% en agosto.

* En cuanto a los precios industriales de venta en términos mensuales, no mostraron variación, tras un aumento del 0,5% en agosto.

* Por otra parte, los precios de insumos en términos mensuales cayeron un 0,1%, tras un aumento del 0,8% en agosto.

* En términos interanuales, los costes de los insumos subieron un 0,8% en la comparativa con el mismo mes del año anterior, tras un descenso del 0,1% en agosto.

