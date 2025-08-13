Precios minoristas de Argentina avanzan 1,9% en julio: Indec

BUENOS AIRES, 13 ago (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina anotó en julio un incremento del 1,9%, para acumular un alza del 17,3% en los primeros siete meses del año, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tendencia inflacionaria viene en aumento contra un 1,6% en junio y el 1,5% en mayo pasado, el que resultó ser el menor avance mensual desde la asunción del presidente libertario Javier Milei en diciembre de 2023.

Analistas consultados por Reuters en un sondeo estimaban un alza del 1,8% para el IPC de junio.

Los precios minoristas del país sudamericano acumulan un alza del 36,6% en los últimos 12 meses, agregó el informe del Indec.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)