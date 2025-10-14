Precios minoristas de Argentina avanzan 2,1% en septiembre: Indec

LA NACION

BUENOS AIRES, 14 oct (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina anotó un alza del 2,1% en septiembre, contra el 1,9% de agosto, para acumular un 22% en nueve meses de 2025, reportó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato estuvo en línea a lo proyectado entre analistas consultados por Reuters donde se estimaba una suba del 2,1% mensual.

El IPC argentino arrastra un incremento del 31,8% en los últimos 12 meses a septiembre último, dijo el Indec.

Analistas concuerdan en que el devenir político y las próximas elecciones de medio término a fin de mes jugarán un papel clave para saber qué ocurrirá con la economía y la inflación del país.

