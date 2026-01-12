Precios minoristas de Argentina habrían subido 2,5% en diciembre, cerraría 2025 con menor inflación en ocho años

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 12 ene (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría avanzado un 2,5% en el último mes del 2025, comportamiento explicado por alzas registradas en 'bienes y servicios' y correcciones en precios regulados, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Por otra parte, la inflación anual sería la menor desde 2017 cuando registró un alza en el IPC de 24,8%, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las estimaciones entre 22 analistas locales y extranjeros reflejaron un avance promedio de 2,4% para el IPC de diciembre, mientras que la inflación para 2025 entre 20 encuestados arrojó una mediana de un 31,0%, desde el 31,4% del mes previo, y del 117,8% anual de 2024, según datos del Indec.

"De acuerdo con nuestra medición, la inflación del mes alcanzó el 2,5%, terminando el año 2025 con una inflación acumulada del 32%", expresó la consultora Eco Go.

"El comportamiento (de diciembre) estuvo marcado por presiones en los precios de los bienes y servicios y por el impacto de ajustes en componentes regulados, mientras que los precios estacionales operaron en sentido compensador, atenuando parcialmente la suba del nivel general", añadió.

Las proyecciones entre los analistas encuestados oscilaron entre un avance mínimo y máximo de 1,9% y 2,7%, respectivamente, para el IPC del último mes del 2025.

"A falta de conocerse el último dato oficial del año, todo indica que la inflación acumulada de 2025 cerró en el nivel más bajo desde 2017", expresó el agente de inversiones Wise Capital.

El Gobierno del liberal Javier Milei, quien asumió la presidencia a fines del 2023, puso como principal meta de su gestión la reducción de la inflación y prevé que para mediados del 2026 la misma pueda acercarse a cero.

"La inflación de 2025 estuvo ayudada en la primera parte del año por el ancla cambiaria pero a partir de abril, fue el ancla salarial lo que compensó un mayor dinamismo del tipo de cambio en la segunda mitad del año con la incertidumbre electoral", dijo Ignacio Ruiz, economista de la consultora Ecolatina.

Y agregó que "en 2026 deberíamos ver que se reinicia el proceso de desinflación pero el mismo será más lento que antes".

El Indec, según su calendario de publicaciones, dará a conocer el dato oficial del IPC del último mes del 2025 el martes por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi Editado por Walter Bianchi)