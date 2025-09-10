Precios minoristas de Argentina suben 1,9% en agosto: Indec

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina registró un alza del 1,9% en agosto, luego del mes anterior, para acumular un salto del 19,5% en ocho meses de 2025, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato fue levemente mejor a lo proyectado entre analistas consultados por Reuters en un sondeo, donde se estimaba una suba del 2% mensual.

El IPC arrastra un incremento del 33,6% en los últimos 12 meses a agosto pasado, dijo el Indec.

Argentina transita una situación compleja de cara a las próximas elecciones legislativas donde el Gobierno buscará acrecentar su presencia en el Congreso.

Analistas concuerdan en que el devenir político y las próximas elecciones de medio término jugarán un papel clave para ver qué ocurrirá con la economía y la inflación.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)