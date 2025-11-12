Precios minoristas de Argentina suben 2,3% en octubre: Indec

BUENOS AIRES, 12 nov (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subió un 2,3% en octubre, contra el 2,1% de septiembre, dijo el miércoles el Indec.

El dato inflacionario se ubicó levemente por encima del 2,2% estimado por analistas consultados por Reuters.

En los primeros diez meses del año el IPC acumula un alza del 24,8% y en la comparación interanual avanza un 31,3%, señaló el Indec en un comunicado.

El libertario Javier Milei, que asumió la presidencia con la promesa de terminar con la inflación mediante la aplicación de fuertes recortes de gastos públicos para lograr el equilibrio fiscal, obtuvo un inesperado triunfo en las recientes elecciones legislativas que le darán mayor presencia en el Congreso.

