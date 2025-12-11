LA NACION

Precios minoristas de Argentina suben 2,5% en noviembre: Indec

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Obelisco y edificio de la aduana
Precios minoristas de Argentina suben 2,5% en noviembre: Indecbuteo - Shutterstock

BUENOS AIRES, 11 dic (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina aumentó 2,5% en noviembre, frente al 2,3% registrado en octubre, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que se ubicó levemente por arriba de lo estimado por analistas.

Especialistas consultados por Reuters proyectaban que el dato inflacionario se ubicaría en un 2,4%, impulsado principalmente por los aumentos en tarifas y productos estacionales.

El indicador acumula tres meses consecutivos con leve alza, luego de mostrar un nivel de 1,9% en julio y agosto pasados.

El Indec señaló que en los once meses de 2025 el IPC acumula un alza del 27,9% y en la comparación interanual sube un 31,4%.

El presidente libertario Javier Milei, que obtuvo un inesperado triunfo en recientes elecciones legislativas, busca ahondar su política restrictiva de gastos e impulsar la economía con una política ortodoxa.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)

LA NACION
Más leídas
  1. Javier Santaolalla: cuál es "el mayor peligro de la IA", la verdad sobre 3I/ATLAS y su postura acerca de Dios
    1

    Javier Santaolalla: cuál es “el mayor peligro de la IA”, la verdad sobre 3I/ATLAS y su postura acerca de Dios

  2. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    2

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  3. El nuevo jefe de Colapinto cuestionó a los Alpine, defendió a los pilotos y vislumbró un buen 2026
    3

    Steve Nielsen, jefe de Colapinto en Alpine: “Los dos pilotos han sido mejores que sus coches”

  4. La nueva fuente de energía renovable que crece en el mundo y puede ser más grande que la nuclear
    4

    El momento de la energía geotérmica finalmente llegó

Cargando banners ...