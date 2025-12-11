Precios minoristas de Argentina suben 2,5% en noviembre: Indec

BUENOS AIRES, 11 dic (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina aumentó 2,5% en noviembre, frente al 2,3% registrado en octubre, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que se ubicó levemente por arriba de lo estimado por analistas.

Especialistas consultados por Reuters proyectaban que el dato inflacionario se ubicaría en un 2,4%, impulsado principalmente por los aumentos en tarifas y productos estacionales.

El indicador acumula tres meses consecutivos con leve alza, luego de mostrar un nivel de 1,9% en julio y agosto pasados.

El Indec señaló que en los once meses de 2025 el IPC acumula un alza del 27,9% y en la comparación interanual sube un 31,4%.

El presidente libertario Javier Milei, que obtuvo un inesperado triunfo en recientes elecciones legislativas, busca ahondar su política restrictiva de gastos e impulsar la economía con una política ortodoxa.

