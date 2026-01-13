Precios minoristas de Argentina suben 2,8% en diciembre, +31,5% en 2025: INDEC

BUENOS AIRES, 13 ene (Reuters) - El Índice de ⁠Precios al Consumidor (IPC) ⁠de Argentina subió un 2,8% en diciembre, con lo que ⁠finalizó ‌el ​año con un alza del ​31,5%, dijo el martes el Instituto ‌Nacional de Estadística ‌y Censos (INDEC), un ​dato que se ubicó por encima de lo previsto por el mercado.

Analistas estimaban que el dato inflacionario de diciembre se ubicaría en un 2,5% y ⁠el 2025 finalizaría con un incremento del ​31%, reveló un sondeo realizado por Reuters.

El INDEC señaló que la división de mayor aumento en el mes fue Transporte con un +4,0%, seguida ⁠de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros ​combustibles con el +3,4%.

El presidente libertario Javier Milei, que asumió la presidencia a ‍fines del 2023, puso como principal meta de su gestión la reducción de la inflación y prevé que para mediados del ​2026 la misma pueda acercarse a cero.

- Para más información ver (Reporte de Walter ‍Bianchi y Hernán Nessi; Editado por)