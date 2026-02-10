Precios minoristas de Argentina suben 2,9% en enero: Indec

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina aumentó un 2,9% en enero, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que se ubicó por encima de lo previsto en el mercado.

Así, la medición interanual alcanzó el 32,4%.

Analistas estimaban que el dato inflacionario del primer mes del año se ubicaría en un 2,5%, de acuerdo a sondeo realizado por Reuters.

El dato oficial pasó a ser cuestionado por algunos analistas luego que el Gobierno dilatara la implementación de una nueva base como fórmula, que incluye más peso sobre los servicios.

El libertario Javier Milei, que asumió la presidencia argentina a fines del 2023, puso como principal meta de su gestión la reducción de la inflación y prevé que para mediados del 2026 la misma pueda acercarse a cero.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)