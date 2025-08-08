Precios mundiales de los alimentos alcanzan en julio su nivel más alto en dos años, según la FAO

PARÍS, 8 ago (Reuters) - Los precios mundiales de los alimentos básicos subieron en julio a su mayor nivel en más de dos años, impulsados por el alza de los precios internacionales de la carne y los aceites vegetales, informó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que sirve de referencia mundial para los precios de los productos básicos, alcanzó un promedio de 130,1 puntos en julio de 2025, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a junio, según la FAO.

Fue la lectura más alta desde febrero de 2023, aunque el índice se situaba un 18,8% por debajo de su pico de marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En julio, los aumentos de los precios de la carne y el aceite vegetal compensaron los descensos observados en los cereales, los productos lácteos y el azúcar, según la FAO. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en español por Javier Leira)