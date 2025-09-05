Precios mundiales de los alimentos se mantienen casi estables en agosto, según la FAO

PARÍS, 5 sep (Reuters) -

Los precios mundiales de los alimentos básicos se mantuvieron prácticamente sin cambios en agosto, marcando un periodo de estabilidad, según informó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que mide los cambios mensuales en los precios de una cesta de alimentos básicos comercializados a nivel internacional, se situó en 130,1 puntos en agosto, frente a la cifra revisada de 130,0 en julio, y un 6,9% más que un año antes.

En otro informe, la FAO pronosticó una producción mundial de cereales récord de 2961 millones de toneladas métricas en 2025, frente a los 2925 millones de toneladas de su estimación anterior. (Información de Sybille de La Hamaide; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Tomás Cobos)