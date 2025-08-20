Precios producción Alemania caen un 0,1% en julio

Por Lynx Insight Service

20 ago (Reuters) -

* El índice de precios de producción de Alemania cayó un 0,1% en julio, según dijo el miércoles la Oficina Federal de Estadísticas.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en julio.

* En junio el índice había mostrado un aumento del 0,1%.

* En términos interanuales, la cifra cayó un 1,5%.

* Para el índice interanual, el sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de precios caería un 1,3% en julio.

* En junio el índice interanual había mostrado un descenso del 1,3%. (Información de Jorge Ollero Castela)