Precios producción eurozona caen un 0,1% en septiembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

Los precios de producción de la eurozona cayeron un 0,1% frente al mes anterior en septiembre, lo que supone un nivel más bajo de lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

El indicador de agosto se revisó a la baja, desde un -0,3% a un -0,4%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas se mantendrían sin cambios en septiembre.

En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 0,2%, tras un descenso del 0,6% en agosto.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,1% en septiembre.