Precios producción eurozona caen un 0,3% en agosto, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* Los precios de producción de la eurozona cayeron un 0,3% frente al mes anterior en agosto, lo que supone un nivel más bajo de lo previsto por los economistas, según dijo el viernes el instituto europeo de estadísticas Eurostat.
* El indicador de julio se revisó a la baja, desde un 0,4% a un 0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas caerían un 0,1% en agosto.
* En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 0,6%, tras un aumento del 0,2% en julio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,4% en agosto.
LA NACION
