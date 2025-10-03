LA NACION

Precios producción eurozona caen un 0,3% en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Los precios de producción de la eurozona cayeron un 0,3% frente al mes anterior en agosto, lo que supone un nivel más bajo de lo previsto por los economistas, según dijo el viernes el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

* El indicador de julio se revisó a la baja, desde un 0,4% a un 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas caerían un 0,1% en agosto.

* En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 0,6%, tras un aumento del 0,2% en julio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,4% en agosto.

