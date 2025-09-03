Precios producción eurozona suben un 0,4% en julio, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Los precios de producción de la eurozona aumentaron un 0,4% frente al mes anterior en julio, lo que supone un nivel más alto de lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

* En junio, el índice precios de producción mostró un aumento del 0,8%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas subirían un 0,2% en julio.

* En términos interanuales, los precios de producción aumentaron un 0,2%, tras un aumento del 0,6% en junio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,1% en julio.