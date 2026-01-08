PRECIOSOS-Oro cae por presión vendedora ante reajuste de índices de materias primas

Por Pablo Sinha

Los precios del oro caían el jueves, mientras los inversores se preparan para una venta de futuros ligada a una reestructuración de los índices de materias primas, con un dólar más fuerte que añade presión al hacer que el lingote sea más costoso para los compradores extranjeros. * A las 0921 GMT, el oro al contado restaba un 0,6%, a US$ 4.427,48 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero perdían un 0,6%, a US$ 4.435,4.

* "El oro y la plata siguen bajo presión a medida que se pone en marcha el reequilibrio anual de los índices de materias primas. En los próximos cinco días, los futuros Comex podrían registrar ventas de entre US$ 6.000 millones y US$ 7.000 millones en cada metal", afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank.

* El reajuste anual del Bloomberg Commodity Index tiene como objetivo mantener el índice alineado con el estado actual del mercado mundial de materias primas. La ventana de este año se extiende del 9 al 15 de enero.

* "(El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela) añadió una pequeña prima de riesgo geográfico más temprano en la semana, que ahora se está desinflando a medida que la atención se centra en el reequilibrio", añadió Hansen.

* Por su parte, el dólar se acerca a máximos de un mes, mientras los inversores evalúan datos económicos dispares antes de la publicación de las nóminas no agrícolas el viernes.

* Datos publicados el miércoles mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 14 meses en noviembre, mientras que la contratación reanudó su tono lento, apuntando a la disminución de la demanda de mano de obra. * En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 3,1%, a US$ 75,73 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$ 83,62 el 29 de diciembre; el platino bajaba un 4,2%, a US$ 2.209,5; y el paladio declinaba un 4,4%, a US$ 1.687.

