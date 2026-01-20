PRECIOSOS-Oro supera 4.700 US$/onza y toca nuevos picos por la demanda de seguridad

Por Anjana Anil

20 ene (Reuters) -

El oro superó el martes por primera vez la barrera de los US$4.700 la onza y la plata se acercaba a un nuevo pico histórico, ya que las tensiones mundiales provocaban una nueva huida hacia la seguridad. * A las 0910 GMT, el oro al contado ganaba un 1,3%, a US$4.727,99 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$4.731,34, mientras que la plata subía un 0,7%, a US$95,34, después de tocar un récord de US$95,488 más temprano en la sesión. * Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 3%, a US$4.734,1 la onza.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia, alimentando los temores de una renovada guerra comercial.

* "Las preocupaciones sobre el crecimiento impulsadas por las amenazas de aranceles adicionales y el deseo de Trump de tener tasas de interés más bajas en Estados Unidos son los motores que empujan al oro a un nuevo máximo histórico", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* El oro se ha disparado un 9,5% en sólo 20 días de este año y más de un 70% desde que comenzó el segundo mandato de Trump hace un año.

* Las tensiones geopolíticas han estado a la vanguardia del reciente avance de récord, con las expectativas de flexibilización de la política monetaria también desempeñando un papel importante. Las fuertes compras de los bancos centrales y las entradas de ETF (fondos cotizados en bolsa) también han contribuido a esta subida sin precedentes. * En otros metales preciosos, el platino al contado sumaba un 0,5%, a US$2.387,15 la onza, y el paladio mejoraba un 0,2%, a US$1.844,81.

(Reporte adicional de Swati Verma; editado en español por Carlos Serrano)