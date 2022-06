“Predicar con el ejemplo”: la campeona mundial de MMA Joanna Jędrzejczyk habla con la plataforma “Only See Great” de PUMA antes de la revancha del domingo

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--jun. 10, 2022--

La embajadora de PUMA y tres veces campeona mundial de artes marciales mixtas (MMA) Joanna Jędrzejczyk comparte su visión sobre esta disciplina como parte de la plataforma “Only See Great” de PUMA, en el marco de su preparación de la revancha contra Zhang Weili que se llevará a cabo el domingo 12 de junio en Singapur.

En una videoentrevista, Joanna habla sobre su método de entrenamiento, sus victorias y lo que significa para ella formar parte de la campaña “Only See Great” de PUMA: “¿Cuál es la diferencia entre ser bueno y ser grandioso? Lo esencial es no dar ni un paso atrás y predicar con el ejemplo. No importa si el camino es duro, hay que conseguir el objetivo. ¡Persevera y triunfarás!”, dice Joanna.

El mosaico de culturas e idiomas de Singapur refleja no solo la diversidad de las MMA sino también la enorme capacidad de Joanna. Con distintos lugares icónicos de Singapur como telón de fondo, realizó secuencias de movimientos relacionadas con técnicas como muay thai, lucha libre o jiu-jitsu brasileño para demostrar el rango de sus habilidades físicas. Para Joanna, las MMA significan tener diferentes herramientas: “Son muchas cosas. Es como Singapur. Yo soy así. Por eso vine aquí a pelear. Solo apunto a lograr cosas grandiosas”.

La idea de la campaña “Only See Great” de PUMA estuvo inspirada por el icono cultural, emprendedor y filántropo Shawn “JAY-Z” Carter, quien fue el primero en decir esa frase: “Solo apunto a lograr cosas grandiosas, no apenas buenas. No concibo resignar nada. Siempre debemos luchar por obtener cosas grandiosas, trascendentes”.

