PREORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — A.J. Preller tuvo el beneficio de poder gastar y de tener un paciente dueño las últimas temporadas como gerente general de los Padres de San Diego.

Ese puede que ya no sea el caso.

Eric Kutsenda tomó el control de los Padres tras la muerte de Petr Seidler en noviembre. Kutsenda es cofundador y socio gerencial de Seidler Equity Partners y amigo de Seidler por más de 30 años.

No está claro si Kutsenda está listo para gastar como Seidler, que incrementó la nómina del equipo a 258 millones en el primer día de la temporada 2023 para intentar ganar la primera Serie Mundial del equipo.

Algo que quedó claro el sábado es que Kutsenda espera resultados de Preller sin importar la nómina.

“A.J. es un profesional, quizá es el mejor evaluador de talento del béisbol”, aseguró Kutsenda. Todos somos responsables, todos tenemos objetivos y metas y él está en esa categoría. Todos tenemos que cumplir nuestra misión servir a la organización".

Fue con la aprobación de Seidler que los Padres pasaron a tener la tercer nómina más alta tras llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el 2022.

Pero la campaña anterior fue na decepción y quedaron fuera de la postemporada con marca de 82-80.

Desde entonces el equipo desechó a algunas de su preciadas posesiones, incluyendo al toletero dominicano Juan Soto y bajó su nómina casi 100 millones.

Aún así San Diego una talentosa plantilla con el seis veces elegido al Juego de Estrellas Manny Machado, el jardinero dominicano Fernando Tatis Jr., el campocorto Ha-Seong Kim, el segunda base Xander Bogaerts y los pitchers Joe Musgrove y Yu Darvish. También trajeron al mánager veterano Mike Shildt para reemplazar a Bob Melvin.

Alonso se quiere quedar

El toletero de los Mets de Nueva York Pete Alonso aseguró que se ve como un "Met de por vida” al iniciar el último año de su contrato con el club.

Alonso ha sido un de los bateadores más prolíficos en las últimas cinco campas y fue nombrado Novato del Año de la Liga Nacional en el 2019 tras liderar a las Grandes Ligas con 53 cuadrangulares. En el 2021 tuvo 37 jonrones, 40 en el 2022 y 46 en el 2023.

Alonso dijo que está abierto a la posibilidad de sostener conversaciones para un contrato a largo plazo que quieran los Mets.

“Amo aquí”, aseguró Alonso. “Definitivamente me veo como un Met de toda la vida, es algo que he pensado definitivamente. Me encanta Nueva York, es un lugar especial para mí y mi familia... pero no puedo predecir el futuro”.

El pelotero elegido tres veces al All-Star cambió de agente este invierno a Scott Boras, que es conocido por alentar a sus jugadores a probar el mercado. El primera base firmó el año pasado un acuerdo de un año y 20.5 millones para evitar el arbitraje.

Acuerdo con grichuk

Los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo con el toletero Randal Grichuk por un año y dos millones de dólares. Grichuk recibirá 1,5 millones esta campaña y 6 millones en el 2025 o el equipo podría pagar los 500.000 dólares para rescindir su contrato.

Grichuk, de 32 años, tuvo 192 jonrones con los Cardenales, Azulejos, Rockies y Angelinos.

Reales y medias rojas canje

Los Reales de Kansas City adquirieron al derecho John Schreiber de los Medias Rojas de Boston a cambio del ligamenorista David Sandlin.

Schreiber, de 29 años, tiene efectividad de 3.58 en 139 duelos en las Grandes Ligas con los Tigres y Medias Rojas. Sandlin, de 22 años, fue el 20mo prospecto de los Reales y tiene una efectividad de 3.41 en 15 aperturas en ligas menores.