Premier británico aboga por un patriotismo inclusivo y acusa a la ultraderecha de dividir al país

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El primer ministro británico Keir Starmer acusó el martes al político ultraderechista Nigel Farage de cruzar “una línea moral” con su postura antiinmigración, mientras contrastaba su visión de “renovación patriótica” con lo que calificó como la divisiva política de agravios de Farage.

Con índices de aprobación desastrosos, una economía lenta y dudas sobre su liderazgo, Starmer salió al ataque con un contundente discurso, diciendo que Reino Unido enfrenta una “lucha por el alma de nuestro país” entre el gobernante Partido Laborista de centroizquierda y el ultraderechista Reform UK de Farage.

Starmer señaló en la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool que, aunque el país enfrenta problemas, “simplemente no acepto que Reino Unido esté roto”, e instó a los votantes a rechazar a los “vendedores de humo de la derecha, de la izquierda” que prometen “una solución rápida, una cura milagrosa”.

”¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Nigel Farage decir algo positivo sobre el futuro de Reino Unido?” dijo Starmer, “No puede. No le gusta Reino Unido, no cree en Reino Unido, quiere que dudes (del país) tanto como él”.

Un gobierno bajo presión

Desde que el Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de julio de 2024, su popularidad ha caído en picada. El partido prometió crecimiento económico, pero ha tenido dificultades para lograrlo. La inflación sigue siendo obstinadamente alta y las perspectivas económicas son sombrías, frustrando los esfuerzos por reparar los deteriorados servicios públicos y aliviar el costo de vida.

La ministra de Hacienda y Tesoro, Rachel Reeves, dijo el lunes que las guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han causado “duros vientos globales en contra ”, y que se avecinan decisiones económicas difíciles cuando presente su presupuesto en noviembre.

Starmer advirtió el martes que las difíciles decisiones económicas “seguirán llegando”.

En ese sombrío contexto, la conferencia anual del Partido Laborista – lema: “Renovar a Reino Unido” – ha estado dominada por conversaciones sobre cómo enfrentar a Reform. El partido de Farage ha encabezado las encuestas de opinión durante meses, por delante del Partido Laborista y de los principales opositores conservadores, a pesar de tener solo cinco de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.

Farage tiene ecos de MAGA

El mensaje contra el orden establecido y contra la inmigración de Farage, con ecos del movimiento MAGA de Trump, se ha centrado en el tema de los miles de migrantes en pequeñas embarcaciones que llegan a Reino Unido a través del Canal de la Mancha.

En lo que va del año, más de 30.000 personas han realizado la peligrosa travesía desde Francia a pesar de los esfuerzos de las autoridades británicas, francesas y de otros países contra las bandas de traficantes de personas.

Farage ha prometido deportar a todas las personas que lleguen en pequeñas embarcaciones e ir aún más lejos, despojando del derecho a permanecer en Reino Unido a muchos residentes legales.

Starmer dijo el fin de semana que tal política sería “racista” e “inmoral”. También ha expresado su alarma porque una marcha organizada por el activista antiinmigración y estafador convicto Tommy Robinson convocó a más de 100.000 personas en Londres este mes.

En un extenso discurso de una hora, Starmer expuso su visión de un gobierno que, según él, movilizaría la inversión pública y privada para reconstruir la dañada infraestructura, restaurar los servicios públicos, mejorar la educación, construir nuevas viviendas y revivir las industrias británicas, desde las acerías hasta los centros de datos.

Adentrándose en el territorio de las guerras culturales, que puede ser incómodo para el Partido Laborista, afirmó que la gente debería estar orgullosa de ondear banderas nacionales “mientras celebramos la diferencia y nos oponemos al racismo”.

Dijo que era una “demanda razonable” que la gente quisiera fronteras seguras y poner fin a la inmigración no autorizada, algo que su gobierno no ha podido lograr hasta ahora.

“Pero hay una línea, una línea moral, y no es solo Farage quien la cruza”, dijo. “Controlar la migración es un objetivo razonable, pero si lanzas ladrillos y destrozas propiedades privadas, eso no es legítimo, eso es vandalismo.

“Si incitas a la violencia y el odio racista, eso no es expresar preocupación, eso es criminal”.

Farage acusó a Starmer de llamar racistas “por implicación” a los seguidores de Reform, y calificó el discurso de “una absoluta desgracia”.

Dudas sobre el liderazgo

El gobierno no tiene que convocar elecciones sino hasta 2029, pero algunos miembros del Partido Laborista han comenzado a hablar de reemplazar a Starmer, especialmente si el partido sufre un golpe en las elecciones locales y regionales en mayo.

Un posible rival es Andy Burnham, el popular alcalde laborista de Manchester, quien ha advertido que el partido está en “peligro” y necesita cambiar de dirección.

El discurso de Starmer, inusualmente apasionado para un político conocido por su enfoque gerencial, recibió una respuesta entusiasta de su audiencia laborista, y podría calmar las dudas sobre su liderazgo, al menos por ahora.

“Creo que era justo lo que necesitábamos”, dijo Jeannette Banks, una delegada de St. Helens, cerca de Liverpool. “Necesitamos señalar la división en nuestra sociedad”.

Los problemas del Partido Laborista no son únicos. Los partidos establecidos de todo el mundo están siendo desafiados por populistas contrarios al orden establecido.

John Curtice, profesor de política de la Universidad de Strathclyde, dijo que los votantes se han vuelto “profundamente pesimistas”.

“Si vas a cambiar el estado de ánimo del país, necesitas hacer más que cambiar la realidad. También tienes que influir en la percepción”, dijo Curtice. “Y claramente, la pregunta que se plantea sobre el liderazgo actual del Partido Laborista es: ¿Tiene la capacidad de cambiar el estado de ánimo?”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.