LONDRES (AP) — El primer ministro de Irlanda condenó el viernes los disturbios causados por manifestantes antiinmigrantes en el centro de Dublín tras el apuñalamiento de tres niños pequeños, y destacó que los alborotadores simplemente buscan causar caos y no proteger el modo de vida del país.

La policía de Irlanda arrestó a 34 personas durante la noche cuando alrededor de 500 personas saquearon tiendas, incendiaron vehículos y arrojaron piedras contra policías antimotines. La violencia estalló después que circularon rumores de que el hombre que agredió a tres menores el jueves por la tarde afuera de una escuela de Dublín era extranjero.

El primer ministro Leo Varadkar dijo que la capital de Irlanda había sufrido dos ataques: Uno contra niños inocentes y el otro contra “nuestra sociedad y el Estado de derecho”.

“Estos criminales no hicieron lo que hicieron porque aman a Irlanda, no hicieron lo que hicieron porque querían proteger al pueblo irlandés, no lo hicieron por ningún sentido de patriotismo, por retorcido que fuera”, afirmó Varadkar a los periodistas el viernes por la mañana. “Lo hicieron porque están llenos de odio, aman la violencia, aman el caos y aman causar dolor a los demás”.

Una niña de cinco años se encontraba en estado crítico en un hospital de Dublín y un asistente de profesor se encontraba en estado grave, informó la policía. Una niña de 6 años sigue recibiendo tratamiento por lesiones menos graves y otro niño fue dado de alta durante la noche. El presunto agresor, que fue sometido por testigos, permanece hospitalizado en estado grave.

El jefe de la policía nacional de Irlanda, el comisario Drew Harris, dijo que un policía sufrió heridas graves en un choque con revoltosos, algunos de los cuales iban armados con barras de metal y con el rostro cubierto.

Harris describió a los manifestantes como una “facción de hooligans completamente lunáticos movidos por la ideología de ultraderecha”.

Más de 400 agentes, muchos de ellos con equipos antimotines, se desplegaron por el centro de la ciudad para contener los disturbios. Se estableció un cordón de seguridad alrededor del edificio del parlamento, Leinster House, y agentes a caballo patrullaron por la cercana calle Grafton.

“Estos (disturbios) son escenas que no habíamos visto en décadas, pero lo que está claro es que esta gente se ha radicalizado en las redes sociales e internet", dijo Harris a reporteros el viernes.

“Pero no quiero perder de vista el terrible suceso en términos de la espantosa agresión contra los escolares y a su maestro", subrayó. “Hay una investigación completa en marcha. También hay una investigación completa sobre los disturbios”.

Varadkar elogió a personas de múltiples nacionalidades que intervinieron para frenar la agresión a medida que se desarrollaba, y los describió como “verdaderos héroes irlandeses”.

Uno de ellos fue Caio Benicio, un repartidor brasileño que se detuvo al ver al asistente de profesor tratando de salvar a los niños. Al ver un cuchillo, se arrancó el casco y con él golpeó al agresor con todas sus fuerzas.

“Rezo para que sobreviva”, dijo Benicio sobre la niña en estado crítico. “Yo también soy padre, tengo dos hijos y sé lo duro que es”.