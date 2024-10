Premier de Kosovo: Si Rusia gana guerra en Ucrania pone en riesgo 25 años de paz en los Balcanes

VARSOVIA (AP) — El primer ministro de Kosovo afirmó el jueves que la región balcánica ha disfrutado del mayor grado de paz, libertad y democracia en los últimos 25 años, pero que esto podría revertirse si Rusia se impone en Ucrania y favorece la expansión serbia.

Albin Kurti, quien ha fungido como primer ministro de Kosovo desde 2021, dijo que era importante que Occidente se mantuviera unido en su apoyo a Ucrania mientras el país se defiende de la agresión rusa.

En una entrevista con The Associated Press, Kurti argumentó que una Rusia más fuerte envalentonará a Serbia, y que no sólo Kosovo, sino también Bosnia, Montenegro y “tal vez Macedonia del Norte” estarán en peligro por lo que describió como ambiciones expansionistas serbias.

La relación entre Kosovo y Serbia sigue siendo tensa, y las conversaciones de normalización facilitadas por la Unión Europea, que duran ya 13 años, no han logrado avanzar, especialmente tras un tiroteo en septiembre del año pasado entre serbios armados y enmascarados y policías kosovares que dejó cuatro muertos.

Las fuerzas de mantenimiento de la paz dirigidas por la OTAN también han aumentado su número a lo largo de la frontera entre Kosovo y Serbia.

“Estos 25 años han sido el cuarto de siglo con el mayor grado de paz, libertad y democracia en los Balcanes”, declaró Kurti.

Habló en la misión diplomática de Kosovo en Varsovia, la capital polaca. La misión se abrió después que Polonia y Kosovo establecieran relaciones consulares en 2022.

Cuando se le preguntó qué significaría una victoria rusa en Ucrania para Kosovo y los Balcanes en general, Kurti dijo que “con Serbia como hegemonía regional y con respaldo ruso, estos 25 años de paz, libertad y democracia en los Balcanes, sin precedentes en nuestra historia, vuelven a estar en peligro”.

Los intentos serbios de mantener el dominio cuando la antigua Yugoslavia se dividió en la década de 1990 desencadenaron las guerras más devastadoras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Kosovo era una provincia serbia hasta que la campaña de bombardeos de la OTAN de 78 días en 1999 puso fin a una guerra entre las fuerzas gubernamentales serbias y los separatistas de etnia albanesa en Kosovo, que dejó unos 13.000 muertos, en su mayoría de etnia albanesa, y expulsó a las fuerzas serbias.

