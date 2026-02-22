Premier League: Arsenal goleó al Tottenham y volvió a alejarse

Eberechi Eze (32 y 61') y el sueco Viktor Gyokeres (47 y en el cuarto minuto adicionado del complemento) sellaron la victoria del Arsenal en el derby del norte de Londres

El francés Randal Kolo Muani empató transitoriamente a los 34' para Tottenham, en donde debutó el DT croata Igor Tudor, reemplazante del danés Thomas Frank

Arsenal suma ahora 61 puntos, cinco más que Manchester City, pero los "Gunners" tienen un partido más, pues igualaron 2-2 en su visita al colista Wolverhampton (10) en un duelo correspondiente a la fecha 31 que fue adelantado

Por su parte, Tottenham quedó decimosexto con 20 puntos, dos más que Nottingham Forest, que perdió agónicamente por 1-0 como local contra Liverpool (45) por un gol del argentino Alexis Mac Allister en el séptimo minuto adicionado del complemento

En los otros partidos del programa dominical, Fulham venció por 3-1 como visitante al Sunderland y Wolverhampton ganó por 1-0 en campo del Crystal Palace, mientras que Everton recibirá mañana al Manchester United en el cierre de la fecha (ANSA)