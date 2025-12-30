Premier League: Arsenal termina el año en la cima

El brasileño Gabriel Magalhaes abrió el marcador a los 48' y su compatriota Gabriel Jesús anotó a los 78' luego de las conquistas del español Martín Zubimendi (52') y del belga Leandro Trossard (69') para Arsenal, mientras que Ollie Watkins descontó en el cuarto minuto adicionado del complemento para Aston Villa.

Los "Gunners" del DT español Mikel Arteta, que habían perdido por 2-1 contra Aston Villa por la fecha 15 del torneo, se aseguraron el primer puesto al término de 2025 porque llegaron a 45 puntos, cinco más que Manchester City, que el jueves 1 de enero de 2026 visitará al Sunderland (28) en el cierre de la jornada, mientras que los "Villanos" quedaron terceros con 39 unidades.

Por su parte, Chelsea sólo igualó 2-2 como local ante Bournemouth y desperdició la oportunidad de escalar (al menos transitoriamente) al cuarto puesto, pues quedó con 30 puntos, dos menos que Liverpool, que también el jueves 1 de enero de 2026 será local del Leeds United (20).

Cole Palmer (15', de penal) y el argentino Enzo Fernández (23') marcaron para Chelsea, mientras que David Brooks (6') y el neerlandés Justin Kluivert (27') anotaron para Bournemouth, que quedó decimoquinto con 23 unidades.

La misma cantidad de puntos que Chelsea acumula Manchester United, que decepcionó al igualar 1-1 como local contra Wolverhampton, último con 3 puntos detrás de West Ham (14) y Burnley (12) luego de su empate 2-2 con Brighton & Hove Albion (25) y su caída por 3-1 con Newcastle (26), respectivamente.

El neerlandés Joshua Zirkzee puso en ventaja a los "Diablos Rojos" a los 27', pero el checo Ladislav Krejci estableció el empate definitivo a los 45' para Wolverhampton, el único equipo sin triunfos en esta edición de la Premier League.

Por su parte, Everton escaló al octavo puesto con 28 puntos gracias a su victoria por 2-0 como visitante contra Nottingham Forest (18) con goles de James Garner (19') y del francés Thierno Barry (79').

En tanto, el brasileño Joelinton (2') abrió el marcador y su compatriota Bruno Guimaraes (90+3') selló la victoria del Newcastle luego de la conquista del francés Yoane Wissa (7') en campo del Burnley, que descontó mediante Josh Laurent (23').

Además, Jarrod Bowen (10') y el brasileño Lucas Paqueta (45+4', de penal) marcaron para West Ham, mientras que Danny Welbeck (32', de penal) y el neerlandés Joel Veltman (61') empataron para Brighton & Hove Albion en el duelo disputado en Londres.

El programa de la decimonovena y última fecha de la Premier League se completará el jueves 1 de enero de 2026, cuando además de Sunderland-Manchester City y Liverpool-Leeds United, está prevista la visita del Tottenham, que marcha decimotercero con 13 puntos, al Brentford, que suma 26 unidades como Crystal Palace y Fulham, que jugarán entre sí. (ANSA).