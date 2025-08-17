Premier League: Arsenal venció a Manchester United

El italiano Riccardo Calafiori marcó, a los 13, el gol del triunfo del Arsenal aprovechando una mala respuesta del arquero turco Altay BayÕndir, condicionado por el zaguero francés William Saliba, tras un centro desde la izquierda de Declan Rice.

Arsenal, escolta del campeón Liverpool en la edición 2024-25 de la Premier League, alineó a los brasileños Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli (reemplazado a los 60) y busca su primer título desde la temporada 2003-04.

A su vez, los también brasileños Casemiro (reemplazado a los 65 por el uruguayo Manuel Ugarte) y Matheus Cunha fueron titulares en Manchester United, que busca revertir la pálida imagen que mostró al terminar en el decimoquinto puesto de la edición 2024-25 de la Premier League.

Otro equipo que decepcionó en el inicio de la nueva edición de la Premier League fue Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025 que apenas empató 0-0 como local del Crystal Palace, que el pasado domingo 10 conquistó la centésima tercera edición del Community Shield tras vencer por penales al Liverpool.

Chelsea alineó al argentino Enzo Fernández (reemplazado a los 79 por el brasileño Andrey Santos), al ecuatoriano Moisés Caicedo y al brasileño Joao Pedro (sustituido a los 79), cuyo compatriota Estevao ingresó a los 54.

Por su parte, Crystal Palace, que jugará la quinta edición de la Conference League, contó con el colombiano Daniel Muñoz (amonestado), cuyo compatriota Jefferson Lerma ingresó a los 70.

El tercer partido del programa dominical registró la victoria por 3-1 del Nottingham Forest como local del Brentford con goles del neozelandés Chris Wood (5 y 45+2) y del suizo Dan Ndoye (42).

Nottingham Forest, que alineó al brasileño Murillo, cuyo compatriota Igor Jesús ingresó a los 79, celebró su primer triunfo en la primera fecha de la temporada desde la 2017-18.

El brasileño Igor Thiago jugó todo el partido y descontó, a los 78, de penal, para Brentford, que finalizó décimo en la edición 2024-25 de la Premier League.

El programa de la primera fecha de la edición número 34 de la Premier League se completará este lunes 18 con el partido entre Leeds United y Everton. (ANSA).