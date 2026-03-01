Premier League: Arsenal venció al Chelsea y se aleja

El francés William Saliba (21') y el neerlandés Jurrien Timber (66') marcaron para Arsenal, mientras que Chelsea descontó en el segundo minuto adicionado del complemento con un gol en contra del ecuatoriano Piero Hincapié.

Arsenal lidera ahora la Premier League con 64 puntos, diecinueve más que Chelsea, que terminó el partido con un hombre menos por la expulsión del portugués Pedro Neto a los 70'.

Los "Gunners" volvieron a aumentar su ventaja respecto del Manchester City, que tiene un partido menos y, además, todavía debe recibir al Arsenal por la fecha 33 del torneo.

La jornada dominical se completó con otros triunfos por 2-1, pues Fulham superó al Tottenham, Manchester United se impuso contra Crystal Palace y Brighton & Hove Albion derrotó al Nottingham Forest.

Por otra parte, el DT del Manchester City, el español Pep Guardiola, exigió "respeto" luego de los silbidos de la afición Leeds United por una pausa en el partido disputado en la víspera por ambos equipos para que los jugadores musulmanes pudieran romper el ayuno durante el Ramadán.

"Así es el mundo moderno. Respetar la religión, respetar la diversidad. Esa es la clave. La Premier League dijo: 'El ayuno está bien, puede durar uno o dos minutos', así que lo hicimos por los jugadores", recordó Guardiola.

El DT español aludía a la pausa iniciada a los 57' del partido que Manchester City ganó por 1-0, cuando el egipcio Omar Marmoush, el argelino Rayan Ait-Nouri y el francés Rayan Cherki se hidrataron con el uzbeko Abdukodir Khusanov, otro futbolista musulmán.

Durante el mes sagrado del Ramadán, los musulmanes de todo el mundo ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. En los últimos años, la Premier League ha acordado descansos después del atardecer para que los jugadores puedan recargar energías.

La organización antidiscriminación "Kick It Out" afirmó que la reacción en Leeds, sede de una de las comunidades musulmanas más grandes de Gran Bretaña, demostró que aún queda mucho camino por recorrer en términos de educación y aceptación.

"Es sumamente decepcionante que algunos aficionados del Leeds United abuchearan cuando los jugadores del Manchester City rompieron el ayuno durante la primera mitad de su partido en Elland Road", se lee en un comunicado emitido por "Kick It Out".

El incidente ocurrió apenas una semana después de que la policía comenzara a investigar los abusos racistas online contra cuatro futbolistas de la Premier League. (ANSA).