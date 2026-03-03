Premier League: Batacazo del Wolverhampton ante Liverpool

El portugués Rodrigo Gomes abrió el marcador a los 78 minutos para Wolverhampton, que se quedó con el triunfo gracias al gol del brasileño Andre a los 94 minutos tras el empate transitorio del egipcio Mohamed Salah a los 83 minutos para Liverpool.

Pese a su triunfo, Wolverhampton sigue último, ahora con 16 puntos, 3 menos que el penúltimo Burnley, que perdió por 2-0 en campo del Everton (43), y 9 menos que West Ham, que mañana visitará al Fulham (40).

Por su parte, Liverpool, que sumaba tres victorias seguidas, quedó quinto con 48 puntos, muy lejos del líder Arsenal, que acumula 64 unidades y mañana visitará al Brighton & Hove Albion (37).

El inicio de la jornada 29 registró además la caída por 1-0 que Leeds United, decimoquinto con 31 puntos, sufrió como local contra Sunderland (40).

El programa de mañana ofrecerá además la visita del Chelsea, sexto con 45 unidades, al Aston Villa, que suma 51 puntos como Manchester United, que jugará en campo del Newcastle (36), mientras que el escolta Manchester City (59) será local del Nottingham Forest (27).

La vigésima novena fecha de la Premier League concluirá el jueves 5, cuando Tottenham, decimosexto con 29 puntos, será local del Crystal Palace (35). (ANSA).