Premier League: El mejor homenaje

El futbolista falleció en un accidente de tránsito en España el 3 de julio y el público le dedicó un merecido y conmovedor homenaje también antes de ponerse en marcha una nueva temporada del fútbol inglés.

"Queríamos ganar por la gente y por Diogo", resumió el francés Hugo Ekitike que empezó a pagar con goles los 90 millones de euros que los "Reds" se comprometieron a abonarle a Eintracht Frankfurt por el pase del delantero campeón de la Ligue 1 con París Saint-Germain en 2022-23.

Ektike hoy abrió el marcador a los 37', asistido por el argentino Alexis Mac Allister, en un partido en el que el equipo del neerlandés Arne Slot sufrió más de la cuenta a pesar de estar dos goles arriba.

El segundo lo celebró el neerlandés Cody Gakpo apenas iniciado el complemento, asistido por Ekitike, pero los entrenados por el español Andoni Iraola no se dieron por vencidos, ni aún vencidos y lograron emparejar.

Fue gracias a un doblete del ghanés Antoine Semenyo (a los 64' y 76'), quien en el primer tiempo obligó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir las acciones al advertirle que había sido objeto de insultos racistas por parte de los aficionados.

Fue la nota discordante de un público que había observado un sepulcral minuto de silencio antes del inicio en tributo a Diogo Jota, recordado también a los 20 minutos de juego (el número que lucía en su casaca, retirada de circulación).

En memoria del delantero portugués, fallecido junto con su hermano, el también futbolista André Silva en aquel trágico accidente, los fanáticos entonaron "You'll never walk alone" ("Nunca caminarás solo"), himno que identifica a la parcialidad del Liverpool.

Uno de los más emocionados fue el egipcio Mohamed Salah, máximo artillero de la Premier League en la pasada temporada que hoy le dedicó su primer gol en el campeonato, al sentenciar el pleito ante los "Cherries" en el cuarto minuto adicionado.

Fue después de que el italiano Federico Chiesa volviera a poner en ventaja a los locales a los 88' para darle tranquilidad a sus compañeros y a los aficionados.

Todas esas emociones ofreció el inicio del torneo que Slot aprovechó para sumar al plantel no solo a Ekitike, sino también al alemán Florian Wirtz, arribado desde la Bundesliga, pero del Bayer Leverkusen, desde el cual sumó además al zaguero neerlandés Jeremie Frimpong, presente en el equipo desde el primer minuto al igual que el serbo-húngaro Milos Kerkez, ex Bournemouth.

Pero sin dudas fue Ekitike el que mejores sensaciones dejó entre un público que lo ovacionó cuando dejó su lugar en la cancha a los 70' a Joe Gómez, que saltó al ruedo dos minutos antes que Curtis Jones, reemplazante de Mac Allister, mientras que Chiesa lo hizo a los 82' por Wirtz y retribuyó la confianza del entrenador al desnivelar el marcador apenas seis minutos más tarde.

Salah completó la faena para darle los primeros tres puntos del campeonato a un Liverpool que volvió a mostrar algunas fallas a la hora de defender que había exhibido en la derrota por penales frente a Crystal Palace hace menos de una semana en la definición de la Community Shield, duelo que había finalizado igualado en dos goles, uno de los cuales lo convirtió también Ekitike.

Con el brasileño Alisson Becker custodiando la valla, el campeón sostuvo su victoria frente a un Bournemouth que vendió caro su pellejo, que tuvo al argentino Marcos Senesi y al brasileño Evanilson en el once titular y a Semenyo como estandarte de la resistencia en un partido que el zaguero mexicano Julián Araujo y el paraguayo nacionalizado argentino Julio Soler (ex Lanús) observaron desde el banco de suplentes visitante.

Triunfo sufrido, pero triunfo al fin de un Liverpool que pisó en firme en el arranque del campeonato y mostró que necesita más rodaje para que los refuerzos terminen de adaptarse a la idea de juego propuesta por Slot, que en las últimas horas sumó otra cara nueva: el juvenil defensor italiano Giovanni Leoni, que llegó procedente del Parma y afirmó: "Era imposible decirle no a uno de los mejores equipos del mundo".

Así como sucedió hoy en Anfield, se observará un minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota antes de cada uno de los partidos de esta primera fecha de la Premier League, a la que regresan en esta temporada United, Burnley y Sunderland, ascendidos de la "Championship", y de la que se despidieron Leicester, Ipswich Town y Southampton.

Una jornada que continuará el sábado con los duelos: Aston Villa-Newcastle, Brighton & Hove Albion-Fulham, Sunderland-West Ham, Tottenham-Burnley y Wolverhampton-Manchester City, seguirá el domingo con Chelsea-Crystal Palace, Nottingham Forest-Brentford y Manchester United-Arsenal y se cerrará el lunes con Leeds United-Everton.

