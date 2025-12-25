Premier League: Fanáticos protestan por cambio en Boxing Day

El "Boxing Day" es una de las tradiciones más arraigadas en el fútbol mundial, y era inevitable que surgieran reacciones ante la decisión de organizar mañana sólo el partido entre Manchester United y Newcastle por la fecha 18 de la edición número 127 del torneo de la primera división de Inglaterra (la trigésima cuarta desde la fundación de la Premier League).

La jornada continuará el sábado 27, cuando están previstos los partidos Nottingham Forest-Manchester City, Arsenal-Brighton & Hove Albion, Brentford-Bournemouth, Burnley-Everton, Liverpool-Wolverhampton, West Ham-Fulham y Chelsea-Aston Villa.

El programa de la decimoctava fecha de la Premier League se completará al día siguiente con los partidos Sunderland-Leeds United y Crystal Palace-Tottenham.

Muchos aficionados y políticos británicos (que incluso presentaron preguntas parlamentarias), criticaron duramente en redes sociales la medida que la Premier League justificó con el calendario más congestionado debido a las competiciones europeas y la necesidad de períodos de descanso más largos para los jugadores.

De hecho, la Premier League sostuvo su compromiso de garantizar un período de descanso más largo durante las vacaciones de Año Nuevo, una medida que evita a los equipos tener que jugar con un intervalo inferior a 48 horas entre un partido y el siguiente.

Otros simpatizantes aplaudieron el nuevo calendario de la Premier League, señalando que el 26 de diciembre el transporte público local funciona a un precio reducido o incluso se suspende en ocasiones, lo que obliga a los fanáticos a buscar alternativas para llegar a los estadios.

La edición 2025-26 de la Premier League marcará la primera vez desde 1982 que el calendario del "Boxing Day" sea tan escueto (en la temporada pasada se jugaron 8 partidos el 26 de diciembre de 2024), una festividad posterior a la Navidad en la que la mayoría de los ingleses disfrutan de compras y, sobre todo, del fútbol.

La conexión entre el "Boxing Day" y el fútbol se remonta a la primera temporada de la Football League en 1888, cuando el Derby County enfrentó al Bolton Wanderers y West Bromwich Albion recibió al Preston North End.

Desde entonces, se disputaron más de 4.000 partidos en el "Boxing Day", consolidando el lugar de este día en la historia del deporte.

El récord establecido en 1963, cuando se marcaron 66 goles en 10 partidos, se mantiene como histórico y probablemente inigualable.

Esta decisión de la Premier League también representa una oportunidad para los clubes de ligas inferiores, que esperan atraer multitudes más grandes de lo habitual a sus estadios.

(ANSA).