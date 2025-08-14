Premier League: Liverpool inicia la defensa del título

Las autoridades del Liverpool adelantaron que antes del partido previsto en Anfield se revelará un mosaico en memoria de Diogo Jota, cuya camiseta con el número 20 fue retirado de todos los equipos de los "Reds".

A su vez, la Premier League ordenó la realización de un minuto de silencio antes del inicio de cada partido de la fecha que concluirá el lunes 18 para recordar al delantero portugués, fallecido con su hermano André Silva en un accidente que protagonizaron el pasado 3 de julio en España.

La ausencia de Diogo Jota representará un desafío para el DT neerlandés Arne Slot, quien buscará guiar al Liverpool a su título número 21 en la primera división inglesa, pero apenas el tercero desde la creación de la Premier League en la temporada 1992-93.

Liverpool gritó campeón en las temporadas 2019-20 y 2024-25, que marcaron las ediciones número 28 y 33 de la Premier League, que volverá a contar con Leeds United, Burnley y Sunderland, ascendidos de la "Championship", a la que cayeron Leicester, Ipswich Town y Southampton.

Slot invirtió unos 300 millones de euros para sumar al mediocampista alemán Florian Wirtz (125), al defensor neerlandés Jeremie Frimpong (40), a su colega húngaro Milos Kerkez (47) y al delantero francés Hugo Ekitike (80), quienes reforzaron el plantel en el que continúan el argentino Alexis Mac Allister, el brasileño Alisson y el egipcio Mohamed Salah.

Como contrapartida, Liverpool, que suma un total de 20 títulos al igual que Manchester United, transfirió al delantero colombiano Luis Díaz, al Bayern Múnich a cambio de 70 millones de euros, y al atacante uruguayo Darwin Núñez (Al-Hilal pagó 53 millones de euros por su pase), mientras que el lateral Trent Alexander-Arnold se sumó al Real Madrid tras quedar libre.

Liverpool también buscará ganar mañana para olvidar rápidamente la derrota por penales que sufrió el pasado domingo 10 contra Crystal Palace en la definición del Community Shield.

El que buscará arruinar el inicio del camino del Liverpool es Bournemouth, que finalizó noveno en la edición 2024-25 de la Premier League, en la que los "Reds" antecedieron al Arsenal, al Manchester City y al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025.

Chelsea, que contará con el plantel de menor promedio de edad (un poco más de 23 años), debutará el domingo 17, cuando recibirá al Crystal Palace, mientras que Arsenal visitará ese mismo día al Manchester United del DT portugués Ruben Amorim.

Los "Diablos Rojos" deberán revertir la pálida imagen que mostraron al terminar en el decimoquinto puesto de la Premier League en la temporada 2024-25, en la que cayeron en la final de la Europa League contra Tottenham, que ayer perdió por penales contra París Saint-Germain en la definición de la Supercopa de Europa y el sábado 16 recibirá al Burnley.

Amorim, que asumió en noviembre pasado, fichó al delantero serbio Benjamin Sesko, a su colega camerunés Bryan Mbeumo, al mediocampista brasileño Matheus Cunha y al defensor paraguayo Diego León a cambio de unos 230 millones de euros.

Por su parte, el Arsenal del DT español Mikel Arteta invirtió 233 millones de euros para sumar a sus compatriotas Martín Zubimendi (mediocampista), Kepa Arrizabalaga (arquero) y Cristhian Mosquera (defensor), al delantero sueco Viktor Gyokeres, al atacante Noni Madueke y al volante danés Christian Norgaard.

Más dinero invirtió Chelsea, pues pagó casi 280 millones de euros para incorporar a los delanteros brasileños Joao Pedro y Estevao, a sus colegas Liam Delap y Jamie Bynoe-Gittens, al defensor neerlandés Jorrel Hato y a su colega francés Mamadou Sarr además del ecuatoriano Kendry Páez y del portugués Dário Essugo, ambos mediocampistas.

Otro equipo que buscará volver a la victoria es Manchester City, que finalizó la temporada pasada sin títulos tras caer con Crystal Palace en la definición de la FA Cup y debutará el sábado 16 en campo del Wolverhampton.

El DT de los "Ciudadanos", el español Pep Guardiola, invirtió 177 millones de euros para fichar al mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders, a su colega noruego Sverre Nypan, al delantero francés Rayan Cherki, al defensor argelino Rayan Ayt-Nouri y al arquero James Trafford, mientras la prensa inglesa asegura que también buscará sumar al guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, en conflicto con PSG.

Programa de la fecha inicial de la edición 2025-26 de la Premier League.

Viernes 15: Liverpool-Bournemouth.

Sábado 16: Aston Villa-Newcastle, Brighton & Hove Albion-Fulham, Sunderland-West Ham, Tottenham-Burnley y Wolverhampton-Manchester City.

Domingo 17: Chelsea-Crystal Palace, Nottingham Forest-Brentford y Manchester United-Arsenal.

Lunes 18: Leeds United-Everton.

(ANSA).