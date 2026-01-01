Premier League: Liverpool inició con empate

El equipo entrenado por Arne Slot detuvo su marcha y ocupa el cuarto puesto con 33 unidades, a 12 de distancia del líder Arsenal, a siete del Manchester City, que tiene un partido menos, y a seis de un Aston Villa que lo precede en la tabla tras caer goleado el martes por 4-1 en su visita a los "Gunners" del español Mikel Arteta.

Liverpool lució poco incisivo esta tarde en Anfield para decepción de sus aficionados y ante un rival que marcha decimoséptimo con 21 puntos, al que no pudo doblegar a pesar de los esfuerzos del neerlandés Jeremie Frimpong, su mejor jugador en cancha y titular ante la ausencia del egipcio Mohamed Salah, que disputa la Copa Africana de Naciones.

Pudo haber sido incluso peor para los dueños de casa, de no ser porque a Leeds le anularon un gol convertido en posición fuera de juego por Dominic Calvert-Lewin, reemplazado sobre el final del partido.

Liverpool contó con el brasileño Alisson Becker como titular y desde los 66' con el campeón mundial argentino Alexis Mac Allister, quien saltó al ruedo 13 minutos antes de que lo hiciera el italiano Federico Chiesa.

Igualado también finalizó otro de los duelos de la jornada, aunque en este caso los aficionados que concurrieron al estadio Selhurst Park al menos pudieron festejar goles porque el local Crystal Palace empató 1-1 con Fulham, ambos ahora con 27 unidades en mitad de tabla.

El francés Jean-Philippe Mateta puso en ventaja a los 39' al equipo del austríaco Oliver Glasner (que suena como posible reemplazante del italiano Enzo Maresca, alejado hoy del Chelsea) y que tuvo entre sus titulares al colombiano Jefferson Lerma (el arquero argentino Walter Benítez fue suplente), pero el ingresado escocés Tom Cairney decretó el 1-1 definitivo a los 80' para los dirigidos por el portugués Marco Silva, que contaron con el mexicano Raúl Jiménez.

En el cierre de la jornada, el Manchester City del español Josep Guardiola buscaba acortar distancia con el Arsenal de Arteta, su ex ayudante de campo, en cancha del Sunderland y Brentford recibía al Tottenham Hotspur para bajarle el telón al decimonoveno acto de una Premier que se reanudará el sábado con cuatro adelantos. (ANSA).