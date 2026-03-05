Premier League: Nueva caída del Tottenham

Dominic Solanke abrió el marcador para Tottenham a los 34', pero el senegalés Ismaila Sarr empató transitoriamente a los 40' con un penal para Crystal Palace y puso cifras definitivas en el séptimo minuto adicionado del primer tiempo.

El noruego Jorgen Strand Larsen había revertido el resultado en el primer minuto agregado de la etapa inicial para Crystal Palace, que profundizó la crisis del Tottenham, que sufrió su quinta derrota consecutiva, la tercera con Tudor, quien reemplazó al danés Thomas Frank.

Tottenham, campeón de la Europa League pasada, sufrió la expulsión del neerlandés Micky van de Ven a los 38' y quedó decimosexto con 29 puntos, uno más que Nottingham Forest y West Ham, el cual está en zona de descenso con Burnley (19) y Wolverhampton (16).

Los "Spurs", que jugaron la final de la Champions League en la edición 2018-19 y suman 11 partidos sin triunfos en la Premier League, corren riesgo de caer a la "Championship", la segunda división del fútbol inglés, donde protagonizó su presencia más reciente en la temporada 1977-78.

Los aficionados del Tottenham abandonaron el estadio para demostrar su malestar por la campaña del equipo, que en las próximas tres fechas enfrentará al Liverpool (sexto con 48 puntos), al Nottingham Forest y al Sunderland (40). (ANSA).