Premier League: Tottenham despidió a Frank

La undécima derrota en el campeonato selló el destino de Frank, que había llegado procedente del Brentford y se convirtió en el quinto entrenador despedido por los "Spurs" en el lapso de siete temporadas, tendencia que se inició con la salida en 2019 del argentino Mauricio Pochettino, actual DT de la selección de Estados Unidos.

La racha de ocho partidos sin triunfos en la Premier League dejó a Tottenham a solo cinco puntos de distancia de West Ham, que marcha antepenúltimo y hoy por hoy perdería la categoría junto con Burnley y Wolverhampton.

La historia parece repetirse para los "Spurs", que en la anterior temporada se consagraron campeones en la Europa League, pero finalizaron decimoséptimos en la Premier League, lo que derivó en la partida del DT greco-australiano Ange Postecoglou (ANSA).