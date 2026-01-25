Premier League: Tropezón del Arsenal ante Manchester United

Arsenal abrió el marcador a los 29' con un gol en contra del argentino Lisandro Martínez, pero el camerunés Bryan Mbeumo (37') y el danés Patrick Dorgu (51') revirtieron el resultado transitoriamente para Manchester United.

El español Mikel Merino empató transitoriamente a los 84' para Arsenal, pero el brasileño Matheus Cunha selló la agónica victoria del Manchester United tres minutos después.

Pese a haber sufrido su tercera derrota de la temporada, Arsenal sigue al tope de las posiciones con 52 puntos, pero ahora con una ventaja de sólo 4 puntos respecto del Manchester City y del Aston Villa, que ganó 2-0 en campo del Newcastle (33) con goles del argentino Emiliano Buendía (19') y de Ollie Watkins (88').

Arsenal, que ya se clasificó por anticipado a octavos de final de la Champions League con Bayern Múnich, estaba invicto como local por la Premier League desde la caída por 2-1 que sufrió en mayo pasado contra Bournemouth (2-1).

Por su parte, Manchester United escaló al cuarto puesto con 38 puntos, uno más que Chelsea que, con goles de los brasileños Estevao (34') y Joao Pedro (50') y del argentino Enzo Fernández (64', de penal), se impuso por 3-1 en campo del Crystal Palace (28), que descontó mediante el estadounidense Chris Richards (88') y sufrió la expulsión de Adam Wharton (72').

El otro partido del programa dominical de la fecha 23 de la Premier League, que se completará mañana con Everton-Leeds United, registró la victoria por 2-0 que Nottingham Forest celebró en campo del Brentford.

Nottingham Forest suma ahora 25 puntos, la misma cantidad que Leeds United y ocho menos que Brentford, mientras que Everton marcha undécimo con 32 unidades. (ANSA).