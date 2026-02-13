Premier League: Tudor, DT interino del Tottenham

(di Lorenzo Amuso) (ANSA) - LONDRES, 13 FEB - El croata Igor Tudor asumirá interinamente como entrenador del Tottenham Hotspur hasta el final de la temporada tras el despido del danés Thomas Frank, informó hoy el club londinense, cuyos aficionados no comparten la elección del ex conductor de Juventus porque soñaban con el regreso del argentino Mauricio Pochettino, actual DT de la selección de Estados Unidos.

Al igual que Frank, que se despidió de los "Spurs" tras apenas ocho meses de gestión por la opaca campaña del equipo en el torneo local (logró el pasaje directo a los octavos de final de la Champions), también Tudor había sido despedido por el club turinés, en octubre de 2025, después de una racha de ocho partidos sin victorias que dejaron a Juventus en el octavo puesto de la Serie A.

La actualidad del Tottenham es algo más compleja pues marcha decimosexto a solamente cinco puntos de distancia del West Ham, antepenúltimo y que hoy por hoy perdería la categoría junto con Burnley y Wolverhampton, campaña que contrasta con su buen andar en el torneo continental, escenario que repite lo sucedido en la pasada temporada cuando se consagró campeón de la Europa League, pero finalizó decimoséptimo en la Premier.

Esa situación marcó el fin del ciclo del entrenador greco-australiano Ange Postecoglou, reemplazado justamente por Frank, que arribó procedente del Brentford y ayer, después de apenas ocho meses, se convirtió en el quinto técnico despedido por los "Spurs" en el lapso de siete temporadas, tendencia que se inició con la salida en 2019 justamente del hoy reclamado Pochettino.

Tudor también entrenó a Lazio, Udinese, Olympique de Marsella y Galatasaray en su carrera como entrenador, que comenzó tras "colgar los botines" como futbolista, rol en el que supo defender la casaca de Juventus durante nueve temporadas y con la que celebró dos "scudettos" y jugó, al mando de Marcello Lippi (campeón mundial con Italia en Alemania 2006), la final de la Champions en 2002-03 perdida por penales frente al Milan de Carlo Ancelotti, hoy DT de Brasil.

Ahora, el croata tendrá menos de tres meses para demostrar que puede conducir a los "Spurs" a buen puerto y extender su vínculo con el club, cuyos aficionados no ven con buenos ojos su elección y recuerdan que "duró menos en Juventus que Frank en el Tottenham", mientras otros apuntan con ironía: "Contrataron a alguien que no sabe nada de nuestro club" y hasta consideran: "Descendamos y listo".

Tudor contará con algo más de tiempo para conocer al plantel que quedó en libertad hasta el lunes porque este fin de semana no se juega fecha en la Premier League debido a la disputa de la FA Cup, torneo en el que Tottenham quedó eliminado. (ANSA).