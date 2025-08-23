Premier League: ¿Vuelve el Special One?

El "Special One", que celebró dos Premier League con Chelsea, una Copa de la Liga, la Community Shield y la Europa League con Manchester United y también supo dirigir al Tottenham Hotspur, volvería así al fútbol inglés.

Según medios de prensa británicos, los propietarios del Nottingham Forest tendrían decidido convocarlo para reemplazar a Espirito Santo a pesar de que a su mando conquistó la clasificación a la Europa League en la pasada temporada y a que su equipo inició con un triunfo el pasado fin de semana, por 3-1 sobre Brentford de local, en la Premier.

Al parecer, el cortocircuito entre el técnico portugués y la dirigencia se originó por las críticas del entrenador respecto de los refuerzos en el mercado de pases.

"Siempre tuve una óptima relación con el presidente del club (Evangelos Marinakis, Nd), con quien hablábamos a diario hasta hace poco, pero últimamente las cosas no están bien", admitió Espirito Santo, al decirse "preocupado porque estamos muy atrasados con los programas para una temporada apenas comenzada".

Nottingham Forest, que visitaba este domingo a Crystal Palace por la segunda fecha de la Premier League, sufrió la partida en este mercado de pases al brasileño Danilo, que pasó al Botafogo, y al delantero sueco Anthony Elanga, quien se sumó al Newcastle.

En contrapartida, el club renovó el contrato del mediocampista Morgan Gibbs-White, la figura del equipo en la que había varios clubes interesados, e incorporó al brasileño Igor Jesús, al mediocampista James McAtee, al jamaiquino Omari Hutchinson y al delantero suizo Dan Ndoye, que arribó procedente del Bologna.

(ANSA).