Premier Rutte se disculpa por papel de Holanda en esclavitud

LA HAYA, Holanda (AP) — El primer ministro holandés Mark Rutte presentó el lunes una disculpa formal en nombre de su gobierno por el papel hiistórico de la nación en la esclavitud y el comercio de esclavos.

Rutte presentó la disculpa a pesar de que se le había pedido que aplazara el anuncio.

La respuesta a su discurso de 20 minutos fue de silencio por parte de los invitados al Archivo Nacional.

Algunos grupos de activistas en Holanda y sus antiguas colonias protestaron que debería pronunciarlo el año próximo al cumplirse el 1 de julio el 160 aniversario de la abolición de la esclavitud. Los activistas lo consideran el 150 aniversario porque muchas personas esclavizadas fueron obligadas a seguir trabajando en las plantaciones durante una década después de la abolición.

“Sabemos que no hay un buen momento para todos, no hay palabras justas para todos, no hay un lugar correcto para todos”, dijo Rutte.

AP