Premier Tech retira su patrocinio al equipo ciclista Israel PT

El grupo canadiense Premier Tech anunció el viernes que se retiraba con efecto inmediato del equipo ciclista Israel-Premier Tech, considerando como "insostenible" el seguir patrocinando esa formación, sacudida por la movilización de militantes propalestinos.

"Después de varias discusiones con la dirección del equipo y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, Premier Tech ha tomado la decisión de retirarse como patrocinador del equipo con efecto inmediato", anunció el grupo en un comunicado.

"Si bien hemos tomado nota de la decisión del equipo de seguir con un nuevo nombre en la temporada 2026, la razón misma de nuestro compromiso con el equipo ha quedado eclipsada a tal punto que es ya insostenible para Premier Tech seguir en su rol de patrocinador del equipo", añadió Premier Tech.

El equipo Israel-Premier Tech ha sido criticado durante las últimas carreras, y numerosas protestas propalestinas han denunciado su presencia en el pelotón internacional en el contexto de la guerra en Gaza.

Estas manifestaciones alcanzaron su punto álgido en la última Vuelta a España, prueba en la que la última etapa, en Madrid, tuvo que ser recortada.

El 6 de octubre el equipo anunció que iba a cambiar de nombre para la próxima temporada, "apartándose de su identidad israelí actual".

También añadió que su propietario, el polémico millonario israelí-canadiense Sylvan Adams, iba a dar un paso atrás el próximo año, y no "hablará más en nombre del equipo".

Desde finales de septiembre, Premier Tech y la sociedad Factor, que suministra equipamiento al equipo, habían pedido ese cambio de nombre, deseando que el término "Israel" fuera retirado y que la formación adoptase una nueva identidad de marca.

