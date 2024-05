Premio Especial del Jurado de Cannes al director iraní Mohammad Rasoulof, que huyó de su país

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, de 51 años, que huyó de su país, recibió el sábado en Cannes un Premio Especial del Jurado por su película "The Seed of the Sacred Fig".

El premio supone un símbolo de apoyo a los artistas iraníes víctimas de la represión y una consagración para un director que luchó contra la censura durante décadas, antes de tomar a inicios de mes el camino del exilio tras ser condenado por el régimen islámico a una pena de 5 años de cárcel en firme y a latigazos.

AFP