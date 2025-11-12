Premio mayor de Mega Millions llega a US$965 millones, el octavo más grande en la historia del juego

El premio mayor de Mega Millions alcanzó los US$965.000.000 para el sorteo del viernes después de que ningún boleto acertara a los seis números, según informaron las autoridades de la lotería.

Los números seleccionados el martes por la noche fueron 10, 13, 40, 42 y 46, con el Mega Ball dorado 1.

Un ganador puede elegir una anualidad o la opción de efectivo: un pago único de US$445.300.000 antes de impuestos. Si más de una persona gana el premio mayor, este se comparte.

A principios de este año, hubo cuatro ganadores del premio mayor de Mega Millions, pero el sorteo del viernes será el 40.º desde la más reciente victoria el 27 de junio, un récord para el sorteo, según las autoridades.

En septiembre, dos jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron un premio mayor de casi US$1.800.000.000, uno de los más grandes de Estados Unidos. El premio mayor actual de Mega Millions no está entre los 10 premios mayores de lotería más grandes de Estados Unidos, pero sería el octavo más grande para Mega Millions desde que el juego comenzó en 2002.

¿A dónde va el dinero?

Los boletos cuestan US$5 cada uno y se venden en 45 estados, Washington, D.C., y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La mitad de los ingresos de cada boleto de Mega Millions permanece en la jurisdicción donde se vendió el boleto. Las agencias locales de lotería administran el juego en cada jurisdicción, y la forma en que se gastan las ganancias está dictada por la ley.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar?

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290.472.336, pero las probabilidades de ganar cualquier premio de Mega Millions son de 1 en 23.

¿Qué es el trastorno del juego?

El Consejo Nacional sobre el Trastorno del Juego define dicho padecimiento como “una conducta de juego que es perjudicial para una persona o su familia, y que a menudo perturba su vida diaria y su carrera”.

A veces se le llama adicción al juego o ludopatía, un diagnóstico reconocido de salud mental. El grupo dice que cualquier persona que realice apuestas puede estar en riesgo.

Su Línea Nacional de Ayuda para el Trastorno del Juego, 1-800-522-4700, vincula con recursos locales a cualquier persona que busque asistencia con un problema de juego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.