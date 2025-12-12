Premio Nobel de la Paz Machado apuesta por una transición pacífica en Venezuela tras Maduro

OSLO, 12 dic (Reuters) - La premio Nobel de la Paz María Corina Machado dijo el viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejará el poder, haya o no una transición negociada, y agregó que está enfocada en lograr un cambio pacífico.

La líder de la oposición venezolana llegó a Oslo la madrugada del jueves, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país, tras pasar más de un año en la clandestinidad.

"Maduro dejará el poder, se negocie o no", declaró Machado en español en una rueda de prensa en la capital noruega. "Estoy centrada en una transición ordenada y pacífica".

Machado fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante. Ese año, se ocultó después de que las autoridades intensificaran las detenciones de dirigentes opositores tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el Tribunal Supremo declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato, el exdiputado Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

Cuando Machado ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha declarado que él mismo merece el honor.

Machado se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato una solicitud de comentario. (Reporte de Gwladys Fouche; editado en español por Carlos Serrano, Natalia Ramos y Manuel Farías)