Premio Nobel Narges Mohammadi sufrió "severas palizas" tras su arresto en Irán

Mohammadi fue "arrestada violentamente" por las fuerzas de seguridad y la policía el 12 de diciembre, según declaró la fundación en ese momento. Dos días después, la figura principal de Irán denunció haber sido "sometida a abusos físicos, incluyendo fuertes palizas en la cabeza y el cuello con porras, y amenazas de nuevos abusos", de acuerdo con fundación.

Mohammadi fue "privada del derecho a asistencia legal y contacto regular con su familia", reza el comunicado. En su única llamada telefónica desde su arresto, afirmó que las autoridades intentaban fabricar un caso en su contra, "acompañadas de amenazas como 'pondremos a tu madre de luto'".

