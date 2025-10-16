Premio Planeta recompensa al mediático escritor español Juan del Val

El escritor Juan del Val, conocido rostro de la televisión española, conquistó este miércoles el Premio Planeta 2025 con su obra "Vera, una historia de amor", consolidando así su carrera como novelista con uno de los galardones de mayor dotación del mundo literario.

Además del vencedor, que se embolsó el millón de euros del premio (alrededor de US$1,1 millón), la otra gran protagonista de la gala celebrada en Barcelona fue la escritora gallega Ángela Banzas, que fue finalista con su trabajo "Cuando el viento hable", recompensado con 200.000 euros.

La obra que convirtió a Del Val en el ganador de la 74ª edición de este premio que entrega cada año el gigante editorial español está ambientada en Sevilla y narra la compleja historia de amor entre una mujer de la alta sociedad y un hombre más joven de clase humilde.

"Es una mujer que emprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse", explicó el autor tras recibir el galardón.

De 55 años, Del Val simultanea desde hace años su trabajo como colaborador en diferentes medios de comunicación con su faceta literaria, que arrancó al inicio de la década pasada escribiendo a cuatro manos con su esposa, la conocida presentadora de televisión española, Nuria Roca.

Desde 2017 comenzó, sin embargo, su carrera en solitario y en 2019 conquistó el Premio Primavera con la obra "Candela".

"Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual", reivindicó durante su discurso. "Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos es faltarle el respeto a la gente", agregó Del Val, conocido en televisión por sus opiniones directas.

La otra obra distinguida este año, en este caso como finalista, fue el último trabajo de Ángela Banzas, que con 43 años da así un gran salto en su carrera con esta novela que parte de un recuerdo de infancia.

- Velada literaria -

Como es tradición en el premio que organiza el grupo editorial Planeta, el veredicto del jurado se desveló durante la concurrida cena literaria que se celebró en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En el tramo final de esta velada -donde se citan cada año numerosos rostros conocidos del mundo cultural, político y social español- se conoce al nuevo ganador de este galardón, que era ya el de mayor dotación económica de las letras hispanas antes de que sus organizadores lo elevaran hasta el millón de euros en 2021.

Tras el incremento, el Planeta superó por poco el montante económico del prestigioso Premio Nobel de Literatura, dotado este año con 11 millones de coronas suecas (alrededor de US$1,1 millones).

De vocación más comercial, y con un gran músculo publicitario, el Premio Planeta representa un potente trampolín para multiplicar las ventas de autores ya conocidos en el panorama de las letras en español, ocultos normalmente tras un pseudónimo que solo se desvela al conocer al ganador.

El año pasado la vencedora fue la escritora española Paloma Sánchez-Garnica, que conquistó el premio con su obra "Victoria", mientras que la finalista fue Beatriz Serrano con "Fuego en la garganta".

Para esta 74ª edición del premio se presentaron un récord de 1320 novelas candidatas, la mayoría procedentes de España (687), seguidas de las 378 enviadas desde países sudamericanos como Argentina (152) y 161 de América del Norte.

En el extenso palmarés del certamen figuran premios Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa o el español Camilo José Cela, así como otros escritores de prestigio como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Soledad Puértolas, Maruja Torres, Jorge Semprún, Antonio Skármeta o Juan Marsé.

