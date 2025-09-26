Premios Nacionales de Investigación 2025 reconocen a 20 investigadores, más de la mitad mujeres

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado este viernes el nombre de los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025, unos reconocimientos que se conceden en 20 modalidades distintas, cada una de ellas dotada con 30.000 euros.

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación, que distinguen a aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación, han sido: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez y Montserrat Guillen Estany.

Por otra parte, los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras han sido: Arnau Sebé Pedrós, Sergi Abadal Cavallé, Marta Sánchez De la Torre, Melissa García Caballero, Marcos Fernández Martínez, María José Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández y Enrique Hernández Pérez.

La ministra Diana Morant ha destacado que, "por primera vez, una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en la modalidad de ciencia y tecnología químicas", reconocimiento que ha recaído en María del Carme Rovira Virgili, profesora de investigación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el Departamento de Química de la Universitat de Barcelona (UB).

Morant también ha subrayado que "se ha consolidado la paridad en las candidaturas, ya que el 55% han sido mujeres". Además, la ministra ha puesto en valor que "seis de los diez Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra histórica".

El jurado de cada modalidad de los Premios ha estado presidido por la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, y compuesto por especialistas en cada área de conocimiento, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

En la presente edición 2025 de los Premios Nacionales de Investigación (PNI) y Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes (PNIJ), se ha consolidado la paridad en las candidaturas lideradas por mujeres.

De las 317 solicitudes totales admitidas, las lideradas por investigadoras representan el 55% del total. Esta cifra consolida la tendencia del 2024 y aumenta en un 20% las cifras del 2023. En concreto, 143 candidaturas han sido de hombres y 174 de mujeres.

En los PNI se admitieron 165 candidaturas finales (82 de hombres y 83 de mujeres), alcanzando una participación femenina del 50%, mientras que en los PNIJ se admitieron 152 candidaturas finales (61 de hombres y 91 de mujeres), con una representación de mujeres del 60%. Estos datos reflejan una significativa presencia femenina en la investigación joven de excelencia en nuestro país.