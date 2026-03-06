Prendas de moda rápida se acumulan en el sur de Asia mientras el conflicto en Oriente Medio paraliza vuelos

Por Ruma Paul, Alessandro Parodi y Helen Reid

DHAKA, 6 de marzo (Reuters) -

Los envíos de prendas de vestir para Inditex, propietaria de Zara, y otros importantes minoristas de ropa están retenidos en los aeropuertos de Bangladesh y la India, según tres fabricantes, ya que el conflicto en Oriente Medio obliga a aerolíneas como Emirates y Qatar Airways a cancelar vuelos.

El sur de Asia es una potencia en la fabricación de ropa y las marcas de moda rápida de todo el mundo dependen de las fábricas de Bangladesh, India y Pakistán para obtener un flujo constante de nuevas camisetas, vestidos y vaqueros.

"Algunos de mis envíos de ropa están actualmente retenidos en el aeropuerto de Daca", afirmó Shovon Islam, director general del fabricante Sparrow Group, cuyos clientes europeos incluyen Inditex, M&S, Next y Primark.

"Se suponía que iban a volar al Reino Unido vía Dubái, pero con la suspensión de las operaciones en el aeropuerto de Dubái, ahora nos encontramos en una situación muy difícil. Estamos tratando de encontrar rutas alternativas, pero ninguna de ellas es sencilla ni rentable", añade Islam.

La mayor parte del espacio aéreo de Oriente Medio sigue cerrado desde que comenzó el conflicto el sábado pasado, lo que ha obligado al aeropuerto más transitado del mundo, el de Dubái, a cerrar durante varios días y a aerolíneas como Qatar Airways, Emirates y Etihad a cancelar muchos vuelos.

Gran parte del sur de Asia depende de las aerolíneas del Golfo para enviar mercancías, normalmente en vuelos comerciales con algunos aviones dedicados exclusivamente al transporte de carga, según Frederic Horst, director general de Trade and Transport Group en Sídney.

Más de la mitad de la carga aérea de Bangladesh y el 41% de la India viajan a través del Golfo, siendo Emirates y Qatar Airways las compañías aéreas más importantes.

Inditex tiene 150 proveedores en Bangladesh, 122 en la India y 69 en Pakistán, según su informe anual de 2023. La empresa no respondió a las preguntas de Reuters sobre la interrupción.

Alexander Nathani, socio gerente de Kira Leder, con sede en Bombay, que produce chaquetas de cuero para Inditex y para los minoristas austriacos Cigno Nero, Fussl y Wiedner, dijo que los gastos de transporte para enviar sus productos desde Bombay a Austria se han duplicado debido a las cancelaciones.

Cuando se les preguntó sobre la interrupción de los envíos desde el sur de Asia, Primark, H&M y M&S dijeron que la mayoría de sus envíos se realizan por mar. Next no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters.

"La suspensión de los vuelos de carga debido al cierre del espacio aéreo en Oriente Medio ya está afectando a los envíos aéreos", afirmó Mohammad Hatem, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladés, y añadió que, si el estrecho de Ormuz, un canal marítimo clave que separa Irán de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, permanece cerrado, también aumentará el coste del transporte marítimo.

"En definitiva, estamos preocupados, ya que vemos que se avecina otra crisis importante".

(Reportaje de Ruma Paul en Daca, Alessandro Parodi en Gdansk, Helen Reid en París, edición de Louise Heavens.)