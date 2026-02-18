Prensa, '90% de probabilidad de ataque EEUU a Irán en breve'

El medio también indicó que una operación militar estadounidense en Irán probablemente sería una campaña masiva de varias semanas de duración, más parecida a una guerra a gran escala que la operación dirigida el mes pasado en Venezuela.

Fuentes enfatizaron que probablemente sería una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance (y más existencial para el régimen) que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió posteriormente para atacar las instalaciones nucleares subterráneas de Irán.

Los asesores de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, se reunieron ayer en Ginebra durante tres horas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Si bien ambas partes han afirmado que las conversaciones han "progresado", las diferencias, según Axios, son amplias, y los funcionarios estadounidenses no son optimistas respecto a que se puedan superar. (ANSA).